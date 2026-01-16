PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (15.01.2026) gegen 23 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei zwei Fahrradfahrer, die zuvor eine Bar in der Bessemerstraße verlassen hätten. Einer der Radfahrer würde deutliche Schlangenlinien fahren.

Die besagten Radfahrer wurden daraufhin durch Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen. Der zuvor schlangenlinienfahrende 24-Jährige fiel beim Anhalten fast von seinem Fahrrad. Ein Atemalkoholtest ergab 2,19 Promille.

Der alkoholisierte Mann wurde auf eine Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und im Anschluss die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der zweite Radfahrer war fahrtüchtig.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 12:28

    POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen zwei Autos legt kurzzeitig Straßenbahnverkehr lahm

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (15.01.2026) gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich Hohenzollernstraße, Ecke Bremserstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Volkswagen. Die 58-jährige Fahrerin des Audis wollte von der Bremserstraße aus Richtung Leuschnerstraße kommend in die Hohenzollernstraße abbiegen und übersah hierbei einen ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:27

    POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteil in Oppau

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (15.01.2026), gegen 12 Uhr, bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Kirchenstraße, dass in ein Kellerabteil eingebrochen wurde. Entwendet wurden ein Möbelstück und Geschirr. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:26

    POL-PPRP: Fahrradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall mit PKW

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (15.01.2026) gegen 8:30 Uhr kommt es in der Rheinuferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Der 24-jährige Radfahrer befuhr den Radweg der Rheinuferstraße in Richtung Hemshofstraße. Auf Höhe einer Parkhausausfahrt kollidierte er sodann mit einem durch einen 23-Jährigen gesteuerten Audi, als dieser das Parkhaus verlassen wollte. Hierbei fiel der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren