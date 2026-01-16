Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (15.01.2026) gegen 23 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei zwei Fahrradfahrer, die zuvor eine Bar in der Bessemerstraße verlassen hätten. Einer der Radfahrer würde deutliche Schlangenlinien fahren.

Die besagten Radfahrer wurden daraufhin durch Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen. Der zuvor schlangenlinienfahrende 24-Jährige fiel beim Anhalten fast von seinem Fahrrad. Ein Atemalkoholtest ergab 2,19 Promille.

Der alkoholisierte Mann wurde auf eine Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und im Anschluss die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der zweite Radfahrer war fahrtüchtig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell