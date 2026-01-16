POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen zwei Autos legt kurzzeitig Straßenbahnverkehr lahm
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstagnachmittag (15.01.2026) gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich Hohenzollernstraße, Ecke Bremserstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Volkswagen. Die 58-jährige Fahrerin des Audis wollte von der Bremserstraße aus Richtung Leuschnerstraße kommend in die Hohenzollernstraße abbiegen und übersah hierbei einen 22-Jährigen, welcher mit seinem VW auf der bevorrechtigten Hohenzollernstraße in Richtung Industriestraße unterwegs war.
Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall letztlich niemand. Jedoch blockierten die Fahrzeuge die Straßenbahnschienen und beeinträchtigten dadurch kurzzeitig den Straßenbahnverkehr. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro.
