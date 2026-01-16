Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall mit PKW

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (15.01.2026) gegen 8:30 Uhr kommt es in der Rheinuferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Der 24-jährige Radfahrer befuhr den Radweg der Rheinuferstraße in Richtung Hemshofstraße. Auf Höhe einer Parkhausausfahrt kollidierte er sodann mit einem durch einen 23-Jährigen gesteuerten Audi, als dieser das Parkhaus verlassen wollte. Hierbei fiel der 24-Jährige in die hintere Fensterscheibe auf der Beifahrerseite, welche durch den Aufprall zerbrach.

Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 3.300 Euro.

