Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (15.01.2026), gegen 7:15 Uhr kollidierten ein silberfarbiger Chevrolet Kalos (Kleinwagen) und ein grauer Opel Corsa an der Kreuzung K3/Mannheimer Straße/Sternstraße. Ein bislang unbekannter Fahrer des Chevrolets und sein Beifahrer befuhren die Sternstraße in Richtung K3 und nahmen einer 28-jährigen Fahrerin des Opels, die auf der K3 in Richtung Sternstraße unterwegs war, beim Linksabbiegen in die K3 die Vorfahrt. Durch die Kollision wurde der Chevrolet gegen ein Straßenschild gedrückt. Die 28-Jährige verletzte sich leicht und beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Ein Zeuge sah, wie die beiden Männer nach dem Unfall zu Fuß in Richtung Semmelweisstraße flüchteten, verfolgte sie zunächst, verlor sie jedoch kurz darauf aus den Augen. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Die Täter wurden folgendermaßen beschrieben:

- Beide etwa 1,70 m groß - Stämmige Statur - Dunkel gekleidet und trugen dunkle Steppjacken - Dunkle Haare

Haben Sie die Männer beobachtet oder können Hinweise zu deren Person geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

