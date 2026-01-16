PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Senior wird Opfer von Online-Trading-Betrug

Ludwigshafen (ots)

Ein 82-jähriger Mann aus Ludwigshafen wurde erstmals am 30.08.2025 per Anzeige auf eine vermeintlich lukrative Online-Trading-Plattform aufmerksam. Nach seiner Anmeldung brachten ihn vermeintliche Ansprechpartner dazu, mehrere Transaktionen in Höhe von rund 150.000 Euro zu tätigen. Als der Senior im Dezember 2025 Geld von seinem Depot abheben wollte, konnte er keinen Kontakt zu seinen Ansprechpartnern herstellen und bemerkte, dass er Opfer eines Betrugs wurde.

Beachten Sie Hinweise der Polizei: Wie man unseriöse Online-Anbieter entlarven kann:

   - Im Internet und in Sozialen Netzwerken kursiert viel fragwürdige
     Werbung für Geldanlagen rund um Kryptowährungen wie Bitcoin, 
     Ethereum und Co.
   - Oft wird eine sehr hohe Rendite versprochen. Meist bleibt das 
     Geschäftsmodell aber völlig unklar.
   - In vielen Fällen handelt es sich vermutlich um verbotene 
     Schneeballsysteme, bei denen man weitere zahlende Teilnehmende 
     werben soll. Auch Betrug ist nicht auszuschließen.

Weitere Informationen und Hinweise zum Schutz vor Betrug finden Sie auch in der Pressemeldung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz vom 14.01.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/6196027

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 16:20

    POL-PPRP: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (15.01.2026) gegen 06:45 Uhr überfiel ein Unbekannter mit Sturmhaube eine Tankstelle in der Maudacher Straße, Ecke Hochfeldstraße. Der Täter forderte von der 23-jährigen Kassiererin unter Vorhalt einer Klinge Bargeld. Anschließend flüchtete mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag zu Fuß in Richtung Hochfeldstraße. Die 23-Jährige bliebt unverletzt. Trotz einer ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 16:12

    POL-PPRP: Alkoholisiert, ohne Zulassung und ohne Versicherung mit dem Auto unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt in der Nacht von Mittwoch (14.01.2026) auf Donnerstag (15.01.2026) fiel Polizeikräften gegen 00:30 Uhr im Bereich der Edigheimer Straße ein Fiat mit fehlendem vorderem Kennzeichen auf. Als sich die Polizeistreife zu einer Verkehrskontrolle entschloss, wollte sich das Fahrzeug samt vier Insassen augenscheinlich der ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 16:11

    POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteil - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (13.01.2026), 16 Uhr, und Mittwoch (14.01.2026), 16 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Kanalstraße im Stadtteil Hemshof, nahe der Rheingoldanlage, ein. Entwendet wurden diverse Jacken sowie einen Akkuschrauber. Das an der Kellertür angebrachte Vorhängeschloss konnte den Einbruch nicht verhindern. Täterhinweise gibt es keine. Mögliche Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren