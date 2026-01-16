Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Senior wird Opfer von Online-Trading-Betrug

Ludwigshafen (ots)

Ein 82-jähriger Mann aus Ludwigshafen wurde erstmals am 30.08.2025 per Anzeige auf eine vermeintlich lukrative Online-Trading-Plattform aufmerksam. Nach seiner Anmeldung brachten ihn vermeintliche Ansprechpartner dazu, mehrere Transaktionen in Höhe von rund 150.000 Euro zu tätigen. Als der Senior im Dezember 2025 Geld von seinem Depot abheben wollte, konnte er keinen Kontakt zu seinen Ansprechpartnern herstellen und bemerkte, dass er Opfer eines Betrugs wurde.

Beachten Sie Hinweise der Polizei: Wie man unseriöse Online-Anbieter entlarven kann:

- Im Internet und in Sozialen Netzwerken kursiert viel fragwürdige Werbung für Geldanlagen rund um Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. - Oft wird eine sehr hohe Rendite versprochen. Meist bleibt das Geschäftsmodell aber völlig unklar. - In vielen Fällen handelt es sich vermutlich um verbotene Schneeballsysteme, bei denen man weitere zahlende Teilnehmende werben soll. Auch Betrug ist nicht auszuschließen.

Weitere Informationen und Hinweise zum Schutz vor Betrug finden Sie auch in der Pressemeldung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz vom 14.01.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/6196027

