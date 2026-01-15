PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert, ohne Zulassung und ohne Versicherung mit dem Auto unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt in der Nacht von Mittwoch (14.01.2026) auf Donnerstag (15.01.2026) fiel Polizeikräften gegen 00:30 Uhr im Bereich der Edigheimer Straße ein Fiat mit fehlendem vorderem Kennzeichen auf. Als sich die Polizeistreife zu einer Verkehrskontrolle entschloss, wollte sich das Fahrzeug samt vier Insassen augenscheinlich der Kontrolle entziehen und passierte eine rote Ampel. Schließlich konnte das Fahrzeug in der Karl-Linde-Straße gestoppt werden.

Nachdem die Polizeikräfte Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde mit der 32-jährigen Fahrerin ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 0,81 Promille durchgeführt.

Darüber hinaus war das am Heck des Fahrzeugs montierte Kennzeichen gar nicht auf den Fiat, sondern auf einen Smart zugelassen. Das Auto der 32-Jährigen war letztlich nicht zugelassen und nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen die Frau wird nun wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss sowie wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren