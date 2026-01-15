PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteil - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (13.01.2026), 16 Uhr, und Mittwoch (14.01.2026), 16 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Kanalstraße im Stadtteil Hemshof, nahe der Rheingoldanlage, ein. Entwendet wurden diverse Jacken sowie einen Akkuschrauber. Das an der Kellertür angebrachte Vorhängeschloss konnte den Einbruch nicht verhindern. Täterhinweise gibt es keine.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (Telefon: 0621 963-24250, E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de) zu wenden.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

   - Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch 
     Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere 
     Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach 
     draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.
   - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.
   - Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.
   - Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen 
     unbeweglichen Gegenstand an.
   - Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen 
     nicht ersichtlich ist.
   - Installieren Sie ein möglichst sicheres Schloss an Ihrem 
     Kellerraum.
   - Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm,
     können Täter abschrecken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 16:50

    POL-PPRP: Geldstrafe nach Widerstand und Beleidigung von Polizeikräften

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 30.12.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5939863 Am 29.12.2024 kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem lediglich geringer Sachschaden entstand. Eine damals 43-jährige Unbeteiligte störte die polizeiliche Unfallaufnahme durch aggressives Verhalten. Einem Platzverweis kam sie ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 16:12

    POL-PPRP: Kontrollen in der Kanalstraße

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (13.01.2026, 12:20Uhr - 13:15Uhr) richteten Kräfte der Polizei Ludwigshafen in der Kanalstraße eine Kontrollstelle ein. In weniger als einer Stunde stellten sie sieben Fahrzeugführer fest, die nicht angeschnallt waren. Unangeschnallt Auto zu fahren ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Verwarngeld geahndet wird, sondern birgt auch große Gefahren. Bei einem Unfall ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 15:28

    POL-PPRP: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag (13.01.2026) auf Mittwoch (14.01.2026) kam es zwischen 2:00 Uhr und 2:40 Uhr zu einem Einbruch in einer Werkstatt In der Mörschgewanne (Rheingönheim) in der Nähe des dortigen bekannten Fastfoodrestaurants. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die unbekannten Täter verursachten durch den Einbruch Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Wer hat die Tat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren