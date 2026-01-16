PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter Täter bricht Fahrzeuge auf - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (14.01.2026) auf Donnerstag (15.01.2026) zwischen 21:30 Uhr und 7 Uhr brach ein Unbekannter drei Kastenwägen in der Frankenthaler Straße im Bereich eines dortigen Hotels auf. Hierbei wurde eine Baumaschine aus einem der Fahrzeuge entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (Telefon: 0621 963-24250, E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de) zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

