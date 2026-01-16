Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteil in Oppau

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (15.01.2026), gegen 12 Uhr, bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Kirchenstraße, dass in ein Kellerabteil eingebrochen wurde. Entwendet wurden ein Möbelstück und Geschirr.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24250 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell