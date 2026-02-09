PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendliche ausgeraubt
Täter flüchten mit Pkw

Troisdorf (ots)

Am zurückliegenden Donnerstag (05. Februar) erschien ein 21 Jahre alter Kölner auf der Troisdorfer Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten, da er Opfer eines Raubs geworden war. Der junge Mann schilderte den Beamten, dass er am Vortag (04. Februar) mit drei Freunden (zwischen 21 und 22 Jahren alt) in Troisdorf-Spich gewesen sei. An der Straße "Zur Hardt" habe die Personengruppe in einem Park auf einer Bank gesessen. Gegen 21:10 Uhr sei eine weitere vierköpfige Männergruppe an der Örtlichkeit erschienen. Diese habe sich zunächst auf einer Parkbank in der Nähe niedergelassen. Nach kurzer Zeit seien die Unbekannten dann jedoch auf den Anzeigenerstatter und seine Begleiter zugekommen und forderten die Herausgabe aller Wertsachen. Der Rädelsführer holte dabei eine schwarze Schusswaffe aus der Tasche und drohte damit. Nachdem ein Mobiltelefon und ein geringer Bargeldbetrag erbeutet wurden, entfernten sich die mutmaßlichen Räuber. Sie stiegen in einen kleinen Pkw, bei dem es sich um ein älteres VW-Modell gehandelt haben soll. An dem dunklen Fahrzeug soll ein Leverkusener Kennzeichen angebracht gewesen sein. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Alle vier sollen zwischen 17 und 21 Jahre alt und etwa 175 bis 180 cm groß gewesen sein. Zwei der Tatverdächtigen hatten einen dunklen Teint. Alle sprachen akzentfreies Deutsch und waren dunkel gekleidet und trugen Basecaps oder Kapuzen auf dem Kopf. Die Polizei, die die Ermittlungen wegen schwerem Raub aufgenommen hat, bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen oder deren Pkw machen? Meldungen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

