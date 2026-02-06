Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Tankstellenraub

Much (ots)

Am Donnerstagabend (05. Februar) kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Raubdelikt in einer Tankstelle an der Marienfelder Straße in Much.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat ein maskierter Täter die Tankstelle und begab sich zielgerichtet in den Kassenbereich. Dort bedrohte er eine Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Zigaretten sowie des Kasseninhalts. Die Mitarbeiterin kam der Forderung nach und händigte dem Räuber einen dreistelligen Bargeldbetrag und mehrere Zigarettenschachteln in einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro aus, die der Täter in einem grauen Rucksack verstaute. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige aus der Tankstelle in unbekannte Richtung. Die 20 Jahre alte Mitarbeiterin wurde bei der Tat nicht verletzt.

Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter zunächst entkommen.

Im Zuge der sofortigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie der Auswertung der Videoüberwachung ergaben sich Hinweise auf einen 19 Jahre alten, polizeibekannten Mann aus Neunkirchen-Seelscheid.

Aufgrund der möglichen Bewaffnung des Tatverdächtigen wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW hinzugezogen. Schließlich konnte der 19-Jährige in seiner Wohnung durch die Spezialkräfte festgesetzt und widerstandslos festgenommen werden. Verletzt wurde dabei niemand.

In seiner Wohnung fanden die Polizistinnen und Polizisten mehrere Zigarettenpackungen sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag. Da es sich um Teile aus der Beute handeln könnte, wurden diese sichergestellt. Der vom Täter bei der Tat mitgeführte Rucksack sowie die Tatwaffe konnten bislang nicht aufgefunden werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises um Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Tankstelle wahrgenommen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02241 541-3421.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wird der 19-Jährige am heutigen Tag (06. Februar) einem Haftrichter vorgeführt. Das Ergebnis steht derzeit noch aus. Der Festgenommene muss sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell