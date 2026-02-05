Polizei Gütersloh

POL-GT: Großeinsatz der Polizei - Durchsuchungen in mehreren NRW-Städten nach umfangreichen Ermittlungen in Betrugsverfahren

Gütersloh (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh - Kreis Gütersloh (MK) - Eine Ermittlungskommission der Polizei Gütersloh führte am Donnerstagmorgen (05.02.) in mehreren NRW-Städten und mit starken Polizeikräften zeitgleiche Durchsuchungen in 34 Objekten durch.

Die Maßnahmen verteilten sich auf die Kreise Gütersloh, Warendorf, Herford, Lippe, Minden, Rhein Kreis Neuss sowie die Städte Bielefeld und Köln. Unterstützt wurde die Kommission durch Kriminalbeamte örtlicher Polizeibehörden, durch Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie durch Diensthundeführer mit speziell ausgebildeten Banknotenspürhunden. Für die vorläufigen Festnahmen dreier Haupttatverdächtiger in Rheda-Wiedenbrück, Herford und Detmold waren zudem Spezialeinheiten eingesetzt.

Grundlage für den Großeinsatz sind seit Monaten laufende Ermittlungen nach Betrugsstraftaten zur Erlangung von Fahrzeugkrediten. Betroffen durch die Taten sind dem derzeitigen Stand nach drei Finanzinstitute sowie diverse getäuschte Darlehensnehmer. Die Tätergruppierung agierte hierbei bundesweit und verursachte nach aktuellem Stand einen Beuteschaden von etwa 2,1 Millionen Euro. Im Verlauf der Ermittlungen konzentrierte sich der Fokus auf drei haupttatverdächtige Männer aus Ostwestfalen.

Darüber hinaus richten sich die Ermittlungen gegen eine Vielzahl weiterer Tatverdächtiger sowie auch gegen vier Autohäuser in Oelde, Rheda-Wiedenbrück, Halle (Westf.) und Herford, die ebenfalls in die weitreichenden Tathandlungen der Gruppierung involviert sind.

Die verfahrensführende Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte aufgrund des dringenden Tatverdachts und nach Prüfung von Haftgründen Untersuchungshaftbefehle für die drei Haupttatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um zwei 37- und 45-jährigen Deutschen aus Rheda-Wiedenbrück und Detmold sowie um einen 38-jährigen Mann mit kosovarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Herford. Im Zuge der am Donnerstagmorgen durchgeführten Maßnahmen wurden die Männer vorläufig festgenommen. Neben den geplanten Festnahmen, nahmen die Kräfte in einem Gütersloher Durchsuchungsobjekt zudem einen 35-jährigen Tatverdächtigen mit russischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Bei ihm wurde eine nicht geringe Menge Drogen sichergestellt. Sie alle wurden in der Folge einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, der die jeweilige Untersuchungshaft verkündete.

Bei den zahlreichen Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial in den Objekten sicher. Darüber hinaus wurden Waffen und Munition aufgefunden und sichergestellt. Zudem erließ das Amtsgericht Bielefeld zur Vermögenssicherung sogenannte Arrestbeschlüsse für Vermögenswerte der Tatverdächtigen und auch der beteiligten Autohäuser. Hierbei stellten die Durchsuchungskräfte sieben hochwertige Fahrzeuge, einen fünfstelligen Bargeldbetrag und Schmuck sicher.

