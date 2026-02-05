Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisiert über Verkehrsinsel gefahren - Blutprobe entnommen und Anzeige gefertigt

Lohmar (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (05. Februar) ist es im Bereich des Kreisverkehrs Hauptstraße / Bachstraße in Lohmar zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Unfallverursacher flüchtete.

Gegen 04:30 Uhr informierte ein Verkehrsteilnehmer die Leitstelle der Polizei darüber, dass sich im Bereich des Kreisverkehrs ein Findling sowie diverse Fahrzeugteile auf der Fahrbahn befinden würden. Ein verunfalltes Fahrzeug war vor Ort jedoch nicht mehr anzutreffen.

Mehrere Streifenwagen wurden zur Unfallstelle entsandt. Anhand des Splitterfeldes ergaben sich Hinweise darauf, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug mutmaßlich um einen Skoda handelte. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte im Nahbereich ein stark beschädigter Skoda aufgefunden werden. Auf der Rücksitzbank saß ein 29-jähriger Mann aus Lennestadt (Kreis Olpe). Er war unverletzt, aber offensichtlich alkoholisiert. Einen Atemalkoholtest lehnte der 29-Jährige ab.

In einem Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Polizeibeamten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 29-Jährige mit dem Skoda die Hauptstraße aus Richtung Siegburg kommend in Fahrtrichtung Lohmar-Zentrum. Im Bereich des Kreisverkehrs überfuhr er die Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Werbeschild und einem dort befindlichen Findling, der infolge des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Lohmar-Zentrum fort. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der 29-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell