Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auftakt der Präventionskampagne "BLEIB STEHEN, BLEIB AM LEBEN!" in Hennef

Rhein-Sieg-Kreis/Hennef (ots)

Unter den Augen geladener Pressevertreter hat die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis am Dienstag (03. Februar) um 14:00 Uhr die Präventionskampagne "BLEIB STEHEN, BLEIB AM LEBEN!" offiziell gestartet. Der Veranstaltungsort am Bahnübergang an der Bröltalstraße in Hennef wurde bewusst gewählt: Er zählt zu einem der drei Bahnübergänge, an denen es im vergangenen Jahr zu tödlichen Verkehrsunfällen gekommen war.

Ziel der Kampagne ist es, Verkehrsteilnehmende für die besonderen Gefahren an Bahnübergängen zu sensibilisieren und zu mehr Aufmerksamkeit und Achtsamkeit aufzurufen. Bahnübergänge gehören zu den gefährlichsten Stellen im Straßenverkehr, da Züge nicht ausweichen und nicht kurzfristig anhalten können. Bei drei tödlichen Verkehrsunfällen im Jahr 2025 haben insgesamt vier Menschen ihr Leben verloren. In allen Fällen wurden geschlossene Halbschranken missachtet. Diese Verkehrsunfälle zeigen deutlich: "Es waren keine technischen Defekte oder unvorhersehbare Ereignisse - es waren vermeidbare Verkehrsunfälle.", so die Direktionsleiterin Verkehr, Stephanie Spengler.

Behördenleiter, Landrat Sebastian Schuster, fand mahnende Worte und betonte die Bedeutung von Präventionsarbeit im Alltag: "Wir alle kennen die Routine des täglichen Unterwegsseins. Gerade in solchen Momenten werden Warnsignale manchmal unterschätzt oder übersehen. Mit der Kampagne setzen wir genau hier an. Prävention beginnt nicht mit neuen Regeln, sondern mit Bewusstsein - mit der Entscheidung jedes Einzelnen, auch in vermeintlicher Routine achtsam zu bleiben."

Ein zentrales Element der Kampagne sind Sprüh-Stempel mit der Aufschrift "BLEIB STEHEN, BLEIB AM LEBEN!", die künftig an Gehwegen im Bereich von Bahnübergängen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg eingesetzt werden. Ergänzt wird die Aktion durch eine begleitende Social-Media-Kampagne, die insbesondere jüngere Verkehrsteilnehmende ansprechen soll.

Angelehnt an die europäische "Vision Zero" setzt die Polizei Rhein-Sieg-Kreis auf ein Maßnahmenpaket aus Prävention, Kontrollen und Öffentlichkeitsarbeit. So wird die Verkehrsunfallprävention am 6. Februar 2026 erneut mit einem Informationsstand in Hennef präsent sein. Darüber hinaus sind gemeinsame Verkehrskontrollen mit der Bundespolizei geplant.

Neben der präventiven Ansprache kündigt die Polizei auch konsequente Kontrollen an. Verstöße an Bahnübergängen werden gezielt überwacht und konsequent geahndet, denn Regelverstöße an diesen Stellen sind keine Bagatellen, sondern lebensgefährliche Risiken. Wer geschlossene Schranken oder rote Lichtzeichen missachtet und Gleisanlagen überquert, gefährdet sich und andere und muss mit einem Bußgeld in Höhe von 350 Euro rechnen. Ziel der Kontrollen ist es nicht nur zu sanktionieren, sondern durch konsequentes Einschreiten Leben zu schützen.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmenden: Halten Sie an Bahnübergängen an, beachten Sie rote Lichtzeichen und geschlossene Schranken. "BLEIB STEHEN, BLEIB AM LEBEN!" - denn jeder Verkehrstote ist einer zu viel. (Ost)

