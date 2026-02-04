Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vorfahrt missachtet

Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Hennef (ots)

Da eine Frau am Dienstagnachmittag (03. Februar) in Hennef augenscheinlich die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtete, kam es zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15:10 Uhr war die 55 Jahre alte Henneferin mit ihrem Pkw auf der Landesstraße 333 von Hennef kommend in Richtung der Bundesautobahn 560 (BAB 560) unterwegs. Als die VW-Fahrerin nach links auf die BAB 560 auffahren wollte, missachtete sie nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Audi-Fahrers. Der 28 Jahre alte Hennefer kam von der Bundesstraße 478 und wollte weiter in Richtung Hennef fahren. Durch die Kollision der Autos wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Nach erfolgter Erstversorgung an der Unfallstelle brachten Krankenwagen die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. VW und Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die 55-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell