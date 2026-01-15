PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei Münster sucht gefährdete Fahrer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen unterstützt die Polizei Münster bei ihrer Suche nach gefährdeten Fahrern eines Vorfalls vom Dienstagabend, 13. Januar 2026.

Ein 42-jähriger Mann war über die Autobahn 42 und durch das Stadtgebiet von Herne und Castrop-Rauxel vor der Polizei geflüchtet.

Die Polizei Münster ist nun auf der Suche nach Fahrzeugführern, die durch die riskante Fahrt gefährdet worden sind.

Lesen Sie hier die Pressemitteilung der Polizei Münster: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6196747

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

