Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb vorläufig festgenommen

Siegburg (ots)

In Siegburg wurde am Montag (02. Februar) ein Ladendieb vorläufig festgenommen. Gegen 13:40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eines Drogeriemarktes an der Holzgasse einen vermeintlichen Kunden, der zwei Parfümflacons in seiner Kleidung verschwinden ließ. Anschließend begab sich der Verdächtige in einen anderen Bereich des Geschäfts. Hier konnte er von den hinzugerufenen Polizisten angetroffen und angesprochen werden. Der 22 Jahre alte Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland gab das Diebesgut wieder heraus und räumte ein, die Ware im Wert von rund 150 Euro eingesteckt zu haben. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Ladendiebs wurde weitere verpackte Ware aufgefunden. Der 22-Jährige wurde mit zur nächsten Polizeiwache genommen. Hier führten die Beamten alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durch und fertigten eine Strafanzeige, in der sich der Festgenommene wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten muss. Im Laufe des heutigen Tages wird der Mann einem Haftrichter vorgeführt. (Zeitpunkt und Ergebnis der Vorführung stehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch aus.) (Uhl)

