Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Lohmar (ots)

Zwischen Samstag (31. Januar) und Montagmorgen (02. Februar), 06:30 Uhr kam es in Lohmar zu einem Diebstahl auf einer Baustelle. Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige suchten eine Baustelle an der Pappelallee im Ortsteil Donrath auf. Hier brachen sie die Flügeltüren eines Baustellencontainers auf und gelangten so an das Diebesgut in Form von zwei Stemmhammern der Marke Bosch, zwei Bohrmaschinen und einem Radio des Herstellers Makita sowie einer Flexmaschine eines unbekannten Unternehmens. Der Gesamtwert wurde auf 5.000 Euro geschätzt. Wer zwischen Samstag und Montag im Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib der Beute machen kann, meldet diese bitte unter 02241 541-3121 der Polizei. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

