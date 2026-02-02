PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsteilnehmerin meldet betrunkenen Autofahrer

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag (31. Januar) meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei gegen 20:35 Uhr ein Auto in Sankt Augustin, dessen Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss fahre. Der VW wäre zunächst in Schlangenlinien über die Bundesautobahn 560 gesteuert worden, bevor er die Autobahn verließ. Polizisten konnten das verdächtige Fahrzeug an einer Bushaltestelle an der Hauptstraße in Niederpleis stehend feststellen. Der 56 Jahre alte Mann aus Buchholz (Westerwald) gab an, sich auf dem Rückweg von einer Karnevalsveranstaltung zu befinden. Er habe auch Alkohol konsumiert, jedoch nicht viel und er habe sich noch in der Lage gefühlt, sicher ein Fahrzeug zu führen. Die Beamten führten mit dem 56-Jährigen, der beim Sprechen lallte und einen torkelnden Gang hatte, einen freiwilligen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von gut 1,7 Promille. Der Golffahrer wurde daraufhin mit zur nächsten Polizeiwache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des Buchholzers wurde sichergestellt und ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. Die Polizei weist jetzt in der Karnevalszeit besonders ausdrücklich auf die bestehenden Alkoholgrenzen für Autofahrer hin: In Deutschland gilt eine 0,5-Promille-Grenze. Zeigt man Fahrauffälligkeiten reichen auch 0,3 Promille schon aus, um den Führerschein abgeben zu müssen. Für Fahrer unter 21 Jahren und in der Probezeit gilt ein absolutes Alkoholverbot mit 0,0 Promille. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer und nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder einen Fahrdienst, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Sollten Sie selbst fahren wollen oder müssen, verzichten Sie am besten auf den Konsum alkoholischer Getränke. (Uhl) #Leben

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:52

    POL-SU: Einbrecher vorläufig festgenommen / Nachbarin beobachtet Täter

    Lohmar (ots) - In Lohmar-Donrath kam es am Samstag (31. Januar) zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Ellhauser Weg. Ein Paar hörte, während es sich auf seinem Balkon befand, gegen 19:15 Uhr ein lautes Geräusch vom gegenüberliegenden Haus. Bei genauerem Hinsehen konnten die Anwohner zwei fremde Männer sehen, die durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:41

    POL-SU: Festnahmen nach Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen

    Siegburg (ots) - Am Donnerstagabend (29. Januar) kam es in Siegburg zu mehreren Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen. Die Polizei stellte zwei Tatverdächtige in Tatortnähe und nahm sie vorläufig fest. Gegen 23:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeileitstelle, dass zwei männliche Personen versuchen, einen Transporter an der Dammstraße aufzubrechen. Während mehrere ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:25

    POL-SU: Audi-SUV aus Einfahrt gestohlen

    Lohmar (ots) - In der Nacht zum 30. Januar entwendeten Unbekannte um 02:30 Uhr in Lohmar-Ellhausen einen schwarzen Audi-SUV. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen SU-FT 7000 stand in einer Einfahrt am Ellhauser Weg und hat einen Wert von rund 45.000 Euro. Die private Videoüberwachung des Fahrzeughalters zeigt, wie zwei unbekannte Personen an das verschlossene Fahrzeug herantraten, die Türen öffneten und ohne Schlüssel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren