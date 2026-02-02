Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsteilnehmerin meldet betrunkenen Autofahrer

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag (31. Januar) meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei gegen 20:35 Uhr ein Auto in Sankt Augustin, dessen Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss fahre. Der VW wäre zunächst in Schlangenlinien über die Bundesautobahn 560 gesteuert worden, bevor er die Autobahn verließ. Polizisten konnten das verdächtige Fahrzeug an einer Bushaltestelle an der Hauptstraße in Niederpleis stehend feststellen. Der 56 Jahre alte Mann aus Buchholz (Westerwald) gab an, sich auf dem Rückweg von einer Karnevalsveranstaltung zu befinden. Er habe auch Alkohol konsumiert, jedoch nicht viel und er habe sich noch in der Lage gefühlt, sicher ein Fahrzeug zu führen. Die Beamten führten mit dem 56-Jährigen, der beim Sprechen lallte und einen torkelnden Gang hatte, einen freiwilligen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von gut 1,7 Promille. Der Golffahrer wurde daraufhin mit zur nächsten Polizeiwache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des Buchholzers wurde sichergestellt und ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. Die Polizei weist jetzt in der Karnevalszeit besonders ausdrücklich auf die bestehenden Alkoholgrenzen für Autofahrer hin: In Deutschland gilt eine 0,5-Promille-Grenze. Zeigt man Fahrauffälligkeiten reichen auch 0,3 Promille schon aus, um den Führerschein abgeben zu müssen. Für Fahrer unter 21 Jahren und in der Probezeit gilt ein absolutes Alkoholverbot mit 0,0 Promille. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer und nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder einen Fahrdienst, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Sollten Sie selbst fahren wollen oder müssen, verzichten Sie am besten auf den Konsum alkoholischer Getränke. (Uhl) #Leben

