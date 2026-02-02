Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher vorläufig festgenommen

Nachbarin beobachtet Täter

Lohmar (ots)

In Lohmar-Donrath kam es am Samstag (31. Januar) zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Ellhauser Weg. Ein Paar hörte, während es sich auf seinem Balkon befand, gegen 19:15 Uhr ein lautes Geräusch vom gegenüberliegenden Haus. Bei genauerem Hinsehen konnten die Anwohner zwei fremde Männer sehen, die durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung schauten. Die Frau ging daraufhin auf die Straße und konnte von dort aus beobachten, wie die beiden Verdächtigen einen kastenförmigen Gegenstand aus dem Haus zu einem Pkw trugen. Die Zeugen verständigten die Polizei. Noch auf deren Anfahrt flüchteten die mutmaßlichen Einbrecher mit ihrem Auto von der Tatörtlichkeit. Hier stellten die Beamten fest, dass die Täter augenscheinlich zunächst ein Gartentor und anschließend die Terrassentür zu der Erdgeschosswohnung aufhebelten. Im Inneren der Wohnung durchsuchten sie alle Räume und entwendeten zwei Tresore mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Ob darüber hinaus etwas entwendet wurde, konnte der Wohnungsinhaber, der zur Tatzeit nicht zugegen war, zunächst nicht sagen. Die Zeugen gaben den Polizisten gegenüber Personenbeschreibungen der Flüchtigen ab: Beide waren männlich, hatten einen dunklen Teint und waren circa 1,80 m groß, der eine trug einen roten Jogginganzug, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, der andere war schwarz gekleidet und trug einen dunklen Dreitagebart. Weiter konnten die Zeugen mitteilen, dass die mutmaßlichen Einbrecher mit einem weißen Ford Fiesta geflohen waren. Auch das dazugehörige Kennzeichen konnte mitgeteilt werden. Dies führte dazu, dass die Beamten, die umgehend mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln nach den Tätern fahndeten, den Ford im Ortsteil Scheid aufspüren und anhalten konnten. Dem Beifahrer gelang zu Fuß die weitere Flucht, während der 41 Jahre alte Fahrer vorläufig festgenommen werden konnte. Der in Köln Wohnhafte gab nach Vorhalt zu, an dem Einbruch im Ellhauser Weg beteiligt gewesen zu sein. Auch einen zweiten Einbruch im Karpenbachweg in Donrath am gleichen Tag räumte der Mann ein. Hier war eine Balkontür im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses aufgebrochen und das Innere durchsucht worden. Über Beute, die hier gemacht wurde, konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Der Festgenommene zeigte sich den folgenden polizeilichen Maßnahmen gegenüber kooperativ. Lediglich die Angabe der Personalien seines Komplizen verweigerte er. Dessen Identifizierung ist ein Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen, die nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls geführt werden. Der 41-Jährige muss sich außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, da er während seiner Flucht nach ersten Erkenntnissen nicht über einen gültigen Führerschein verfügte. Tipps zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos bei den Experten des Kriminalkommissariats für Einbruchschutz. Für weitere Informationen kontaktieren Sie 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell