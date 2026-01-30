PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrkartenkontrolleur niedergeschlagen

Windeck (ots)

Am späten Donnerstagabend (29. Januar) rief man die Polizei zum Bahnhof Windeck-Schladern. Ein Fahrgast hatte im RE 9 Richtung Aachen einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn niedergeschlagen und getreten.

Als der Streifenwagen eintraf, war der Rettungsdienst bereits vor Ort und versorgte den 59-jährigen Zugbegleiter. Er hatte eine blutende Kopfverletzung.

Der verletzte Bahnbedienstete berichtete, er habe in der RE 9 Fahrausweise kontrolliert. In einem Abteil traf er auf einen 30-jährigen Mann, der weder reagierte noch eine Fahrkarte zeigte. Der Kontrolleur forderte ihn auf, die Bahn zu verlassen, und fasste ihn am Arm.

Der 30-Jährige schlug dem Kontrolleur ins Gesicht. Als dieser zu Boden ging, trat der Angreifer mehrfach nach. Er nahm das Diensthandy, das dem 59-Jährigen aus der Hand gefallen war, sowie das private Handy aus der Hemdtasche. Als der Zug in Windeck-Schladern hielt, verließ der Täter den Zug. Der Bahnmitarbeiter kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter, der in Aachen wohnt, im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Er hatte die gestohlenen Smartphones noch bei sich.

Die Ermittlungen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung dauern an. Ob Haftgründe gegen den festgenommenen Aachener vorliegen, wird derzeit geprüft. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

