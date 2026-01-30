Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dreister Ladendieb flieht ohne Beute

Siegburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (29. Januar) gegen 11.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Barbarastraße in Siegburg einen dunkel gekleideten Mann, der mit einem vollbeladenen Einkaufswagen an der Kasse vorbei zum Ausgang ging.

Als die Mitarbeiter den etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann ansprachen, hatte er bereits den Parkplatz erreicht. Der schlanke Verdächtige, der eine schwarze Wollmütze mit rotem Herz trug, ließ den Wagen stehen und rannte in unbekannte Richtung davon. Im Einkaufswagen lagen Waren im Wert von über 200 Euro.

Der Unbekannte hat einen dunklen Teint und trug eine dunkle Hose, ein schwarzes Oberteil und eine schwarz-grüne Daunenjacke.

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell