PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dreister Ladendieb flieht ohne Beute

Siegburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (29. Januar) gegen 11.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Barbarastraße in Siegburg einen dunkel gekleideten Mann, der mit einem vollbeladenen Einkaufswagen an der Kasse vorbei zum Ausgang ging.

Als die Mitarbeiter den etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann ansprachen, hatte er bereits den Parkplatz erreicht. Der schlanke Verdächtige, der eine schwarze Wollmütze mit rotem Herz trug, ließ den Wagen stehen und rannte in unbekannte Richtung davon. Im Einkaufswagen lagen Waren im Wert von über 200 Euro.

Der Unbekannte hat einen dunklen Teint und trug eine dunkle Hose, ein schwarzes Oberteil und eine schwarz-grüne Daunenjacke.

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 12:36

    POL-SU: Mit Haftbefehl gesuchter Mann nach Ladendiebstahl festgenommen

    Hennef (ots) - Am Mittwoch (28. Januar) wurde die Polizei gegen 15:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in ein Geschäft für Parfüm und Kosmetik an der Frankfurter Straße in Hennef gerufen. Nach ersten Erkenntnissen entwendete ein Mann mehrere Taschen im Gesamtwert von rund 700 Euro und flüchtete anschließend zu Fuß aus dem Geschäft. Eine Mitarbeiterin der Parfümerie ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:19

    POL-SU: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zwei Personen leicht verletzt

    Niederkassel (ots) - Am Mittwochabend (28. Januar) kam es gegen 20:30 Uhr im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Feldmühlestraße / Premnitzer Straße in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 18-jähriger Niederkasseler befuhr mit seinem Hyundai die Berliner Straße aus Richtung Langeler Straße kommend in Fahrtrichtung Porzer ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:15

    POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Pärchen klaut Schmuck während Kundenberatung

    Siegburg (ots) - Die Polizei sucht einen Mann und eine Frau, die im Juni 2025 Schmuck im Wert von über 35.000 Euro von einem Schmuckhändler in Siegburg gestohlen haben sollen. Bilder der beiden Tatverdächtigen können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/193215 eingesehen werden. Wer kennt die Personen? Eine Mitarbeiterin hatte am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren