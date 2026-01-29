Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Haftbefehl gesuchter Mann nach Ladendiebstahl festgenommen

Hennef (ots)

Am Mittwoch (28. Januar) wurde die Polizei gegen 15:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in ein Geschäft für Parfüm und Kosmetik an der Frankfurter Straße in Hennef gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen entwendete ein Mann mehrere Taschen im Gesamtwert von rund 700 Euro und flüchtete anschließend zu Fuß aus dem Geschäft. Eine Mitarbeiterin der Parfümerie sowie eine Zeugin, die auf die Tat aufmerksam geworden war, nahmen die Verfolgung auf. Während der Flucht ließ der Tatverdächtige das Diebesgut fallen und versuchte weiterhin zu entkommen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann stellen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-jährige Tatverdächtige aus Lippstadt aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wegen eines Betrugsdeliktes gesucht wurde.

In seinem mitgeführten Rucksack fanden die Beamten weiteres Diebesgut. Dabei handelte es sich um Strickjacken in einem Wert von rund 200 Euro, die einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft zugeordnet werden konnten. Die entwendeten Sachen wurden den Geschäften wieder ausgehändigt.

Die Polizisten nahmen den Mann fest und führten ihn einer Justizvollzugsanstalt zu. Zudem leiteten sie Strafverfahren wegen des Verdachts des zweifachen Ladendiebstahls ein. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell