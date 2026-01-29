POL-PPWP: In Wohnhaus eingebrochen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, ein Auto in der Straße "Am Harzhübel" aufzubrechen. Der Wagen war zwischen 21:30 Uhr und 9:30 Uhr verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Fahrer am Mittwochmorgen zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er Hebelspuren und Beschädigungen an den Türen fest. Gestohlen wurde nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die etwas Verdächtiges ...

