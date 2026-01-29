PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Wohnhaus eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in der Alex-Müller-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt und entwendeten hochwertigen Schmuck und Bargeld. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 23. Januar, 17:15 Uhr, und Mittwoch, 28. Januar, 12:20 Uhr. Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

