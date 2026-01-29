Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots)

Ein 47-jähriger Mann hat sich am Mittwochmittag vor einem Geschäft in der Zollamtstraße entblößt und an seinem Glied manipuliert. Als Polizeibeamte ihn auf sein Verhalten ansprachen, versuchte er zu flüchten. Er konnte jedoch gestoppt und vorläufig festgehalten werden. Der 47-Jährige verhielt sich aggressiv und unkooperativ. Er erhielt einen Platzverweis, dem er nur kurzfristig nachkam. Nach kurzer Zeit trafen die Einsatzkräfte den Mann erneut in der Zollamtstraße an. Er wurde daraufhin zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. |elz

