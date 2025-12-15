Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1177) Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 06.12.2025 (Samstag) bis 13.12.2025 (Samstag) in ein Reihenhaus im Nürnberger Norden ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Anwesen in der Borkumer Straße. Sie nutzten hier die Abwesenheit der Bewohner aus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell