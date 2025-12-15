PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1176) Zeugenaufruf nach Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Röthenbach a.d.Pegnitz (ots)

Am Montagmorgen (15.12.2025) brachen zwei bislang unbekannte Personen in ein Mobilfunkgeschäft in Röthenbach a. d. Pegnitz (Lkr. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 02:00 Uhr morgens verständigte ein Zeuge die Polizei. Er hatte beobachtet, wie zwei vermummte Täter, vermutlich Männer, die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkgeschäfts in der Rückersdorfer Straße einschlugen und mehrere Handys aus der Auslage entwendeten. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 13.000 Euro.

Der Zeuge konnte zudem sehen, dass die beiden Unbekannten in Richtung Pfarrgasse davonliefen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

