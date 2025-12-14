Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1173) Einbruch in Flachslanden - Kriminalpolizei sucht Zeugen
Ansbach (ots)
Am Samstag (13.12.2025) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Flachslanden (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Hinweise.
Dem Täter gelang es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 21:15 Uhr über eine Terrassentür in das Wohnhaus in der Industriestraße einzudringen. Anschließend entwendete der Einbrecher Schmuck, Wertgegenstände und Bargeld aus dem Anwesen.
Der Kriminaldauerdienst führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Zeugen, die im Bereich von Flachslanden verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei wenden.
Erstellt durch: Michael Konrad
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell