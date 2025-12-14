PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1173) Einbruch in Flachslanden - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ansbach (ots)

Am Samstag (13.12.2025) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Flachslanden (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Hinweise.

Dem Täter gelang es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 21:15 Uhr über eine Terrassentür in das Wohnhaus in der Industriestraße einzudringen. Anschließend entwendete der Einbrecher Schmuck, Wertgegenstände und Bargeld aus dem Anwesen.

Der Kriminaldauerdienst führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Zeugen, die im Bereich von Flachslanden verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei wenden.

