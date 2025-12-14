PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1175) Auseinandersetzung auf Toilette einer Diskothek rief Polizei auf den Plan

Fürth (ots)

Eine Auseinandersetzung auf der Toilette einer Fürther Diskothek hatte in der Nacht zum Samstag (14.12.2025) Folgen für zwei Männer. Ein 33-jähriger Deutscher wurde bereits per Haftbefehl gesucht, sein Kontrahent war so aufgebracht, dass er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen musste.

Ein 52-jähriger Italiener war um kurz nach 03:00 Uhr auf die Toilette der Diskothek in der Waldstraße gegangen. Als er an einem der Urinale stand, erhielt er von einem 33-jährigen Deutschen, der ebenfalls seine Notdurft verrichtete, unvermittelt einen Schlag auf den Hinterkopf.

Die Streifen der Polizeiinspektion Fürth musste kurz darauf beide Männer mitnehmen. Gegen den 33-Jährigen bestand wegen eines zurückliegenden Körperverletzungsdelikts bereits ein Haftbefehl. Unabhängig davon leiteten die Beamten gegen den Festgenommenen auch aufgrund des vorausgegangenen Vorfalls auf der Toilette der Diskothek ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Der 52-Jährige beruhigte sich indes ebenfalls nicht mehr. Da der mit fast zwei Promille alkoholisierte Mann immer wieder versuchte, trotz Anwesenheit der Beamten auf den 33-Jährigen loszugehen, mussten ihn die Beamten letztlich ebenfalls on Gewahrsam nehmen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 12:32

    POL-MFR: (1173) Einbruch in Flachslanden - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Ansbach (ots) - Am Samstag (13.12.2025) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Flachslanden (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Hinweise. Dem Täter gelang es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 21:15 Uhr über eine Terrassentür in das Wohnhaus in der Industriestraße einzudringen. Anschließend entwendete der Einbrecher Schmuck, ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 12:31

    POL-MFR: (1172) Festnahme nach Körperverletzung und Diebstahl am Hauptbahnhof

    Nürnberg (ots) - Am späten Freitagabend (12.12.2025) nahm die Polizei in der Nürnberger Südstadt zwei 23-jährige Männer fest. Die beiden Männer werden verdächtigt, zuvor im Umfeld des Hauptbahnhofs zwei andere Männer attackiert und einen der beiden bestohlen zu haben. Zwei 17-jährige Jugendliche hatten sich gegen 22:45 Uhr auf dem Celtisplatz aufgehalten. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren