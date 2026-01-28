PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisiert in den Gegenverkehr geraten - Zwei Personen verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagabend (27. Januar) kam es auf der Pleistalstraße in Sankt Augustin-Birlinghoven zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 19:30 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Sankt Augustin mit ihrem Fiat die Pleistalstraße aus Richtung Königswinter-Oberpleis kommend in Fahrtrichtung Sankt Augustin. Zeitgleich war ein 79-jähriger Mann aus Königswinter mit seinem Mercedes in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In Höhe der Einmündung "Zur Kleinbahn" geriet der Senior aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fiat. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum des 79-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht; der gemessene Wert lag bei knapp einem Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Den 79-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr sowie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 15:42

    POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Mit entwendeter Bankkarte Geld abgehoben

    Troisdorf (ots) - Mitte Juni 2025 wurde einer 82-jährigen Frau auf einem Friedhof in Troisdorf die Handtasche mit Geldbörse und persönlichen Dokumenten gestohlen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6057099). Am Folgetag hob ein unbekannter Tatverdächtiger an einem Geldautomaten an der Siebengebirgsallee in Troisdorf Bargeld ab. Dabei ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:38

    POL-SU: Einbruch in Kindertagesstätte

    Troisdorf (ots) - In Troisdorf-Spich kam es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Zwischen Freitag (23. Januar), 18:00 Uhr und Montagmorgen (26. Januar), 07:15 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige in das Gebäude an der Waldstraße ein. Dazu hebelten sie nach ersten Erkenntnissen eine Terrassentür auf. Im Inneren wurden in fast allen Räumen Schubladen und ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:03

    POL-SU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Siegburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (25. Januar) kam es im Bereich des Kreisverkehrs Frankfurter Straße / Wilhelm-Ostwald-Straße / Händelstraße in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Gegen 05:00 Uhr beabsichtigte die 24-Jährige, die Wilhelm-Ostwald-Straße auf dem Fußgängerüberweg zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 59-jährige Siegburgerin mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren