Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kindertagesstätte

Troisdorf (ots)

In Troisdorf-Spich kam es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Zwischen Freitag (23. Januar), 18:00 Uhr und Montagmorgen (26. Januar), 07:15 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige in das Gebäude an der Waldstraße ein. Dazu hebelten sie nach ersten Erkenntnissen eine Terrassentür auf. Im Inneren wurden in fast allen Räumen Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Ein Tresor wurde aufgebrochen. Ob neben Bargeld noch weitere Beute gemacht wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die polizeiliche Spurensicherung nahm am Tatort ihre Arbeit auf. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls. Hinweise aus der Bevölkerung zu Tat oder Tätern nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bieten die Experten des Kommissariats für Kriminalprävention. Der nächste Informationsabend findet am 03. Februar 2026 statt. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

