POL-SU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Siegburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (25. Januar) kam es im Bereich des Kreisverkehrs Frankfurter Straße / Wilhelm-Ostwald-Straße / Händelstraße in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Gegen 05:00 Uhr beabsichtigte die 24-Jährige, die Wilhelm-Ostwald-Straße auf dem Fußgängerüberweg zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 59-jährige Siegburgerin mit einem Ford die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Siegburg-Zentrum und wollte den Kreisverkehr nach rechts auf die Wilhelm-Ostwald-Straße verlassen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die junge Frau stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen die 59-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

