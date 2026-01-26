PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Siegburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (25. Januar) kam es im Bereich des Kreisverkehrs Frankfurter Straße / Wilhelm-Ostwald-Straße / Händelstraße in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Gegen 05:00 Uhr beabsichtigte die 24-Jährige, die Wilhelm-Ostwald-Straße auf dem Fußgängerüberweg zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 59-jährige Siegburgerin mit einem Ford die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Siegburg-Zentrum und wollte den Kreisverkehr nach rechts auf die Wilhelm-Ostwald-Straße verlassen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die junge Frau stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen die 59-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:56

    POL-SU: Mehrere Fahrzeuge in Lohmar-Neuhonrath aufgebrochen

    Lohmar (ots) - Am vergangenen Wochenende (23. Januar bis 24. Januar) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen im Lohmarer Ortsteil Neuhonrath. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bislang unbekannte Tatverdächtige die Fenster von insgesamt sechs Fahrzeugen (Hyundai, Kia, Ford, BMW, Mercedes und Skoda) ein, die an den Straßen: Krebsaueler Straße, Nußbaumweg, Seelscheider Straße und Fliederweg geparkt ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:57

    POL-SU: Einbrecher unterwegs / Mehrere Taten am Wochenende entdeckt

    Rhein-Sieg-Kreis (ots) - Einbrecher unterwegs / Mehrere Taten am Wochenende entdeckt Am zurückliegenden Wochenende wurden im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises mehrere Einbrüche entdeckt. In Troisdorf-Altenrath kam es in der Straße "Heidegraben" zwischen Mittwoch (21. Januar), 23:00 Uhr und Freitag (23. Januar), 10:00 Uhr ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:18

    POL-SU: Ladendieb vorläufig festgenommen

    Siegburg (ots) - Am Donnerstagvormittag (22. Januar) konnte in Siegburg ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen werden. Der Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes an der Industriestraße beobachtete den Verdächtigen, wie er sich insgesamt sechs Flaschen mit Alkoholika in seine Jacke steckte und damit das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Der Wert der Flaschen lag bei über 200 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren