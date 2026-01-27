Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Mit entwendeter Bankkarte Geld abgehoben

Troisdorf (ots)

Mitte Juni 2025 wurde einer 82-jährigen Frau auf einem Friedhof in Troisdorf die Handtasche mit Geldbörse und persönlichen Dokumenten gestohlen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6057099).

Am Folgetag hob ein unbekannter Tatverdächtiger an einem Geldautomaten an der Siebengebirgsallee in Troisdorf Bargeld ab. Dabei wurde der mutmaßliche Dieb von der Überwachungskamera der Bank aufgezeichnet.

Die Bilder der Videoüberwachung werden aufgrund eines richterlichen Beschlusses zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Bilder des Verdächtigen können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/193100 eingesehen werden.

Die Ermittler der Polizei fragen: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3221. (Re)

