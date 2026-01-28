Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Pärchen klaut Schmuck während Kundenberatung

Siegburg (ots)

Die Polizei sucht einen Mann und eine Frau, die im Juni 2025 Schmuck im Wert von über 35.000 Euro von einem Schmuckhändler in Siegburg gestohlen haben sollen.

Bilder der beiden Tatverdächtigen können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/193215 eingesehen werden. Wer kennt die Personen?

Eine Mitarbeiterin hatte am 12. Juni vergangenen Jahres festgestellt, dass zwei wertvolle Schmuckstücke aus dem Sortiment fehlen. Sie erinnerte sich daraufhin an ein Pärchen, das einige Tage zuvor kurz vor Geschäftsschluss in den Laden kam und um eine Beratung bat. Auf den Videoaufzeichnungen des betreffenden Tages, dem 07. Juni, war zu sehen, wie der Mann die Schmuckstücke während der Beratung in seiner Hand verschwinden ließ.

Die Bilder der Überwachungskamera wurden nun durch einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Wer kennt die abgebildeten Personen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (fh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell