Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zwei Personen leicht verletzt

Niederkassel (ots)

Am Mittwochabend (28. Januar) kam es gegen 20:30 Uhr im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Feldmühlestraße / Premnitzer Straße in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 18-jähriger Niederkasseler befuhr mit seinem Hyundai die Berliner Straße aus Richtung Langeler Straße kommend in Fahrtrichtung Porzer Straße. Er beabsichtigte, den Kreuzungsbereich geradeaus zu überqueren. Im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Insassen im Alter von 18 und 19 Jahren, ebenfalls aus Niederkassel.

Zeitgleich befuhr eine 18-jährige Niederkasselerin mit ihrem VW die Berliner Straße in entgegengesetzter Richtung und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Feldmühlestraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Hyundai.

Durch die Kollision wurden die beiden Beifahrer des Hyundai leicht verletzt. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die Verletzten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen die 18-jährige Fahrerin des VW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

