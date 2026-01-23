PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIDN: Geschädigter nach Straßenverkehrsgefährdung auf B427 gesucht

Dahn (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026 gegen 15:05 Uhr, kam es auf der B427 zwischen Hinterweidenthal und Dahn zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer in einem weißen Peugeot 208 fuhr hierbei in Fahrtrichtung Dahn und überholte in der Rechtskurve auf Höhe des Gewerbegebiets Neudahn 1 einen vorausfahrenden Pkw sowie einen Lkw mit Anhänger. Der ihm entgegenkommende Pkw in Fahrtrichtung Hinterweidenthal musste aufgrund des Überholmanövers bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der beschuldigte 47-Jährige konnte von der Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Der vermutlich durch das Überholmanöver gefährdete Fahrzeugführer wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Dahn unter 0631/369-15299 oder pidahn@polizei.rlp.de zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

