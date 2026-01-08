Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Überwachung Nachtfahrverbot

Hinterweidenthal (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch die Polizei Dahn auf der Bundesstraße 10 das Nachtfahrverbot für Lkw überwacht. Insgesamt konnten drei Sattelzüge festgestellt werden, die ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung die B 10 befuhren. Gegen die Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet und ihnen wurde die Weiterfahrt auf der B 10 untersagt. Wegen anderer Verstöße mussten gegen drei weitere Lkw-Fahrer ebenfalls Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

