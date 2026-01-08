PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Dahn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Überwachung Nachtfahrverbot

Hinterweidenthal (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch die Polizei Dahn auf der Bundesstraße 10 das Nachtfahrverbot für Lkw überwacht. Insgesamt konnten drei Sattelzüge festgestellt werden, die ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung die B 10 befuhren. Gegen die Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet und ihnen wurde die Weiterfahrt auf der B 10 untersagt. Wegen anderer Verstöße mussten gegen drei weitere Lkw-Fahrer ebenfalls Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Dahn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Dahn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Dahn
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 15:06

    POL-PIDN: Sachbeschädigung an Pkw

    Hauenstein (ots) - Zwischen Samstag, 03.01. und Dienstag, 06.01.26 wurde in der Prälat-Sommer-Straße durch bislang unbekannte Täterschaft der Lack eines schwarzen Pkw der Marke Hyundai an mehreren Stellen zerkratzt. Der Sachschaden dürfte rund 2000 Euro betragen. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dahn unter Tel. 0631-369-15299 in Verbindung zu setzen. Kontaktdaten für ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 15:02

    POL-PIDN: 19 Stunden am Steuer - völlig übermüdeter Lkw-Fahrer

    Hinterweidenthal (ots) - Am Mittwoch, 07.01.2026, gegen 14 Uhr, wurde durch die Polizei Dahn auf der Bundesstraße 10 bei Hinterweidenthal ein Lkw mit belgischer Zulassung kontrolliert, da dessen Fahrzeugführer zuvor durch Fahrunsicherheiten aufgefallen war. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 39-jährige Fahrer weder alkoholisiert noch unter Betäubungsmitteleinfluss stand, sondern ohne Einhaltung der ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 05:50

    POL-PIDN: Unfallflucht in der Nacht

    Dahn (ots) - Ein beschädigter weißer Ford Transit ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Schulstraße ereignet hat. Ein 60-jähriger Mann hatte sein Fahrzeug gegen Mitternacht kurze Zeit am rechten Fahrbahnrand in der Schulstraße geparkt. Gerade als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er beobachten, wie ein silberfarbener Kleinwagen die Schulstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren