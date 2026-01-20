Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Überwachung Güterverkehr auf der B 10

Hauenstein (ots)

Durch die Polizei Dahn wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag gezielt der gewerbliche Güterverkehr auf der Bundesstraße 10 überwacht. Hierbei konnten zwei Lkw festgestellt werden, die ohne erforderliche Ausnahmegenehmigung die B 10 befuhren und somit gegen das Nachtfahrverbot verstießen. Bei Überprüfung eines der Fahrzeugführer stellte sich heraus, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft München zur Aufenthaltsermittlung wegen eines Strafbefehls ausgeschrieben war. Nach Bezahlung der fälligen Geldstrafe in Höhe von rund 1100 Euro konnte er auf freiem Fuß bleiben. Bei drei weiteren Lkw-Fahrern wurden Verstöße gegen Sozialvorschriften festgestellt, so dass insgesamt fünf Lkw die Weiterfahrt untersagt wurde. Wegen anderweitiger Verstöße wurden gegen zwei weitere Lkw-Fahrer Bußgeldverfahren eingeleitet. Insgesamt ergaben sich im Rahmen der Kontrolle sieben Bußgeldverfahren und ein erledigter Strafbefehl.

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell