Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Einbruch in Ausbildungszentrum

Hinterweidenthal (ots)

Am Sonntag den 18.01.2026, gegen 00:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Straße Kaltenbach durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in ein Ausbildungszentrum. Auf dem Gelände des Ausbildungszentrums wurden mehrere geparkte Fahrzeuge aufgebrochen, ebenso ein Werkzeugschuppen. Ein Fahrzeug wurde mit Graffiti beschmiert. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15922 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell