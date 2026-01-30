PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Audi-SUV aus Einfahrt gestohlen

Lohmar (ots)

In der Nacht zum 30. Januar entwendeten Unbekannte um 02:30 Uhr in Lohmar-Ellhausen einen schwarzen Audi-SUV. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen SU-FT 7000 stand in einer Einfahrt am Ellhauser Weg und hat einen Wert von rund 45.000 Euro.

Die private Videoüberwachung des Fahrzeughalters zeigt, wie zwei unbekannte Personen an das verschlossene Fahrzeug herantraten, die Türen öffneten und ohne Schlüssel wegfuhren. Der gesamte Vorgang dauerte nur wenige Sekunden.

Der Geschädigte vermutet, dass die Gegebenheiten vorher ausgekundschaftet wurden, da er bereits am Vortag zwei unbekannte Personen auf seiner Videoaufzeichnung gesehen hatte. Eine der Personen hielt einen unbekannten Gegenstand in der Hand.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind die Unbekannten oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Hinweise zur Tat und zum Verbleib des schwarzen Audi SQ7 nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen.

Tipps des ADAC vor Autodiebstahl für Besitzer von Fahrzeug mit einem Keyless-Schließsystem:

Wer ein Auto mit Keyless-Schließsystem besitzt, sollte in der Betriebsanleitung nachsehen, ob sich dieses deaktivieren lässt. Teilweise geht das durch zweimaligen Druck auf die Schließen-Taste des Schlüssels, teilweise über das Menü im Mittelbildschirm - und manchmal auch nur in der Werkstatt. Dann ist das Auto mit der oben erwähnten Methode meist nicht zu knacken. Man verzichtet dann aber auf den Keyless-Komfort. Bei manchen Modellen lässt sich die Keyless-Funktion aber auch nicht deaktivieren.

Fahrzeug über Nacht möglichst in einer verschlossenen Garage abstellen.

Funkschlüssel innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahren.

Den Schlüssel in eine Metalldose (z.B. Keksdose), ein abschirmendes Etui oder einen Kochtopf zu legen oder ihn in Alufolie zu wickeln kann funktionieren, wenn wirklich alle Strahlen abgeschirmt werden. Am besten also ausprobieren, ob die Methode funktioniert: Dazu den Schlüssel in Alufolie wickeln oder in die Dose, den Kochtopf (Deckel drauf!) bzw. in das Etui geben und diese(s) ordentlich verschließen. Dann damit direkt an die Fahrertür des Autos gehen (unter einem Meter Abstand) und ausprobieren, ob es sich öffnen bzw. verriegeln lässt (ohne Bedienung des Schlüssels). Falls ja, ist die Methode nicht wirksam.

Elektronische Schutzschaltungen als Nachrüstlösung sollen einen für das Öffnen und Starten wichtigen Stromkreis unterbrechen. Zur Bedienung wird dafür oft ein zusätzliches Keyless-System verwendet - das sich aber genauso leicht umgehen lässt wie das eigentliche Keyless-System. Das haben ehemalige Forscher der Uni Magdeburg herausgefunden. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 09:23

    POL-SU: Fahrkartenkontrolleur niedergeschlagen

    Windeck (ots) - Am späten Donnerstagabend (29. Januar) rief man die Polizei zum Bahnhof Windeck-Schladern. Ein Fahrgast hatte im RE 9 Richtung Aachen einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn niedergeschlagen und getreten. Als der Streifenwagen eintraf, war der Rettungsdienst bereits vor Ort und versorgte den 59-jährigen Zugbegleiter. Er hatte eine blutende Kopfverletzung. Der verletzte Bahnbedienstete berichtete, er habe in ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:22

    POL-SU: Dreister Ladendieb flieht ohne Beute

    Siegburg (ots) - Am Donnerstagvormittag (29. Januar) gegen 11.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Barbarastraße in Siegburg einen dunkel gekleideten Mann, der mit einem vollbeladenen Einkaufswagen an der Kasse vorbei zum Ausgang ging. Als die Mitarbeiter den etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann ansprachen, hatte er bereits den Parkplatz erreicht. Der schlanke Verdächtige, der eine schwarze Wollmütze mit ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:36

    POL-SU: Mit Haftbefehl gesuchter Mann nach Ladendiebstahl festgenommen

    Hennef (ots) - Am Mittwoch (28. Januar) wurde die Polizei gegen 15:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in ein Geschäft für Parfüm und Kosmetik an der Frankfurter Straße in Hennef gerufen. Nach ersten Erkenntnissen entwendete ein Mann mehrere Taschen im Gesamtwert von rund 700 Euro und flüchtete anschließend zu Fuß aus dem Geschäft. Eine Mitarbeiterin der Parfümerie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren