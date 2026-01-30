Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Audi-SUV aus Einfahrt gestohlen

Lohmar (ots)

In der Nacht zum 30. Januar entwendeten Unbekannte um 02:30 Uhr in Lohmar-Ellhausen einen schwarzen Audi-SUV. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen SU-FT 7000 stand in einer Einfahrt am Ellhauser Weg und hat einen Wert von rund 45.000 Euro.

Die private Videoüberwachung des Fahrzeughalters zeigt, wie zwei unbekannte Personen an das verschlossene Fahrzeug herantraten, die Türen öffneten und ohne Schlüssel wegfuhren. Der gesamte Vorgang dauerte nur wenige Sekunden.

Der Geschädigte vermutet, dass die Gegebenheiten vorher ausgekundschaftet wurden, da er bereits am Vortag zwei unbekannte Personen auf seiner Videoaufzeichnung gesehen hatte. Eine der Personen hielt einen unbekannten Gegenstand in der Hand.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind die Unbekannten oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Hinweise zur Tat und zum Verbleib des schwarzen Audi SQ7 nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen.

Tipps des ADAC vor Autodiebstahl für Besitzer von Fahrzeug mit einem Keyless-Schließsystem:

Wer ein Auto mit Keyless-Schließsystem besitzt, sollte in der Betriebsanleitung nachsehen, ob sich dieses deaktivieren lässt. Teilweise geht das durch zweimaligen Druck auf die Schließen-Taste des Schlüssels, teilweise über das Menü im Mittelbildschirm - und manchmal auch nur in der Werkstatt. Dann ist das Auto mit der oben erwähnten Methode meist nicht zu knacken. Man verzichtet dann aber auf den Keyless-Komfort. Bei manchen Modellen lässt sich die Keyless-Funktion aber auch nicht deaktivieren.

Fahrzeug über Nacht möglichst in einer verschlossenen Garage abstellen.

Funkschlüssel innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahren.

Den Schlüssel in eine Metalldose (z.B. Keksdose), ein abschirmendes Etui oder einen Kochtopf zu legen oder ihn in Alufolie zu wickeln kann funktionieren, wenn wirklich alle Strahlen abgeschirmt werden. Am besten also ausprobieren, ob die Methode funktioniert: Dazu den Schlüssel in Alufolie wickeln oder in die Dose, den Kochtopf (Deckel drauf!) bzw. in das Etui geben und diese(s) ordentlich verschließen. Dann damit direkt an die Fahrertür des Autos gehen (unter einem Meter Abstand) und ausprobieren, ob es sich öffnen bzw. verriegeln lässt (ohne Bedienung des Schlüssels). Falls ja, ist die Methode nicht wirksam.

Elektronische Schutzschaltungen als Nachrüstlösung sollen einen für das Öffnen und Starten wichtigen Stromkreis unterbrechen. Zur Bedienung wird dafür oft ein zusätzliches Keyless-System verwendet - das sich aber genauso leicht umgehen lässt wie das eigentliche Keyless-System. Das haben ehemalige Forscher der Uni Magdeburg herausgefunden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell