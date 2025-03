Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw stürzt in Anklam in die Peene - Fahrzeugführer bleibt unverletzt

PHR Anklam (ots)

Am Samstagvormittag kam es in Anklam zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw in Bereich der Hafenstraße die Peene stürzte. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 84-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW Opel Astra gegen 09:30 Uhr die Fahrbahn auf Höhe des Bollwerks und rollte, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, in Richtung Kaikante. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch selbstständig verlassen, bevor der PKW in die Peene stürzte und vollständig versank. Er blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Klinikum verbracht. Durch den Unfall entstand am Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Anklam, die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Stralsund sowie ein Rettungswagen. Die Bergung des PKW wird voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden andauern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

