POL-SU: Mutmaßlicher Drogendealer nach Verkehrsunfall aufgeflogen

In der Nacht zu Samstag (31. Januar) meldete ein Zeuge der Polizei, dass auf dem Siegdamm in Siegburg ein dunkler BMW gegen einen Baum gefahren sei und die Insassen flüchten wollten.

Eine alarmierte Funkstreife traf an der Unfallstelle drei Personen an. Ein 38-jähriger Hennefer räumte ein, der Fahrer des BMW zu sein. Ein durchgeführter Drogentest bei ihm fiel positiv aus, was den Verdacht erhärtete, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war. Bei der Durchsuchung vor der fälligen Blutprobenentnahme fanden die Beamten ein Messer in seiner Tasche. Dies veranlasste sie, das Fahrzeug genauer unter die Lupe zu nehmen. Im Fußraum entdeckten sie einen Rucksack, der offensichtlich dem Hennefer gehörte. Darin befanden sich eine Axt, ein nicht zugelassener Elektroschocker, Drogen und Utensilien zum Drogenverkauf.

Die Polizei nahm den 38-Jährigen vorläufig fest. Sie beschlagnahmte die Drogen, die Waffen und den Pkw als Beweismittel wegen des Verdachts auf Drogenhandel. Nach der Blutprobe, die den Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bestätigen sollte, wurde der Hennefer mangels Haftgründen freigelassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ein 37-jähriger Begleiter des Fahrers geriet ebenfalls in den Fokus der Polizisten. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten einen Schlagstock, ein Messer und zwei Schreckschusspistolen. Da er keine Erlaubnis zum Führen von Schusswaffen hatte, stellten die Beamten diese sicher. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (Bi)

