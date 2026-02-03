PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsdienst stoppt Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Siegburg (ots)

Am Montagabend (02. Februar) gegen 17:45 Uhr stellten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg auf der Roonstraße in Siegburg einen Pkw-Fahrer fest, der während der Fahrt nicht angeschnallt war. Die Polizisten hielten den Hyundai an und führten eine Verkehrskontrolle durch.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 62-jährige Fahrzeugführer aus Lohmar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Auf entsprechenden Vorhalt bestritt der Mann zunächst den Konsum von Drogen.

Nachdem ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest jedoch positiv ausfiel, räumte der 62-Jährige ein, am Vortag Kokain konsumiert zu haben. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt.

Der Lohmarer muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 12:05

    POL-SU: Ein Verletzter nach Vorfahrtsverstoß im Einmündungsbereich

    Niederkassel (ots) - Am Montagmorgen (02. Februar) kam es im Einmündungsbereich der Berliner Straße / Breslauer Straße im Niederkasseler Ortsteil Lülsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkraftradfahrer verletzt wurde. Gegen 05:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Niederkasseler mit seinem Motorroller die Berliner Straße aus Richtung Ranzel kommend in ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:34

    POL-SU: Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

    Lohmar (ots) - Zwischen Samstag (31. Januar) und Montagmorgen (02. Februar), 06:30 Uhr kam es in Lohmar zu einem Diebstahl auf einer Baustelle. Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige suchten eine Baustelle an der Pappelallee im Ortsteil Donrath auf. Hier brachen sie die Flügeltüren eines Baustellencontainers auf und gelangten so an das Diebesgut in Form ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:29

    POL-SU: Mutmaßlicher Drogendealer nach Verkehrsunfall aufgeflogen

    Siegburg (ots) - In der Nacht zu Samstag (31. Januar) meldete ein Zeuge der Polizei, dass auf dem Siegdamm in Siegburg ein dunkler BMW gegen einen Baum gefahren sei und die Insassen flüchten wollten. Eine alarmierte Funkstreife traf an der Unfallstelle drei Personen an. Ein 38-jähriger Hennefer räumte ein, der Fahrer des BMW zu sein. Ein durchgeführter Drogentest bei ihm fiel positiv aus, was den Verdacht erhärtete, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren