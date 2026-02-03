Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsdienst stoppt Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Siegburg (ots)

Am Montagabend (02. Februar) gegen 17:45 Uhr stellten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg auf der Roonstraße in Siegburg einen Pkw-Fahrer fest, der während der Fahrt nicht angeschnallt war. Die Polizisten hielten den Hyundai an und führten eine Verkehrskontrolle durch.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 62-jährige Fahrzeugführer aus Lohmar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Auf entsprechenden Vorhalt bestritt der Mann zunächst den Konsum von Drogen.

Nachdem ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest jedoch positiv ausfiel, räumte der 62-Jährige ein, am Vortag Kokain konsumiert zu haben. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt.

Der Lohmarer muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. (Re)

