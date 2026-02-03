PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Ein Verletzter nach Vorfahrtsverstoß im Einmündungsbereich

Niederkassel (ots)

Am Montagmorgen (02. Februar) kam es im Einmündungsbereich der Berliner Straße / Breslauer Straße im Niederkasseler Ortsteil Lülsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkraftradfahrer verletzt wurde.

Gegen 05:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Niederkasseler mit seinem Motorroller die Berliner Straße aus Richtung Ranzel kommend in Fahrtrichtung Lülsdorf. Zeitgleich war ein 61-jähriger Mann mit einem Pkw der Marke Hyundai auf der Breslauer Straße unterwegs und beabsichtigte, im Einmündungsbereich nach links auf die Berliner Straße in Richtung Ranzel abzubiegen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der vorfahrtsberechtigte Zweiradfahrer eine starke Bremsung ein. Dabei geriet das Hinterrad des Motorrollers ins Rutschen. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Pkw, wodurch der 25-Jährige zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde.

Der Pkw-Fahrer gab an, den Zweiradfahrer nicht wahrgenommen zu haben. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle konnte der Verletzte vor Ort entlassen werden.

Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, wurden jedoch beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Gegen den 61-jährigen Niederkasseler wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

