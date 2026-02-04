PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Handy aber ohne Führerschein am Steuer

Siegburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (03. Februar) bemerkten Beamte der Polizei in Siegburg gegen 14:50 Uhr einen Autofahrer, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Aufgrund dieser Ordnungswidrigkeit wurde der Mann angehalten und auf einem Parkplatz an der Straße "Zum hohen Ufer" kontrolliert. Der Aufforderung seinen Führerschein vorzuzeigen, kam der 40 Jahre alte Lohmarer nicht nach. Grund dafür: Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Verkehrssünder wurde sogleich die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Und auch die Frau des 40-Jährigen erwartet eine Anzeige, da der Verdacht besteht, dass sie als Halterin des Audi zuließ, dass ihr Mann das Fahrzeug im Straßenverkehr führte. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

