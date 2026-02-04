PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus
Täter schlagen Terrassentür ein

Troisdorf (ots)

Im Troisdorfer Ortsteil Spich kam es zwischen Sonntag (01. Februar), 22:00 Uhr und Dienstag (03. Februar), 14:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Tatzeitraum war niemand zuhause. Der oder die Täter nutzten diese Gelegenheit, um die Terrassentür auf der Rückseite des freistehenden Einfamilienhauses an der Freiheitsstraße einzuschlagen und zudem aufzuhebeln. Dadurch gelangten sie in das Gebäudeinnere, wo jeder Raum einbruchstypisch durchsucht und durchwühlt wurde. Als die Bewohnerin bei ihrer Rückkehr den Einbruch entdeckte, verständigte sie umgehend die Polizei. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02241 541-3221 zu melden. Die Experten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention der Siegburger Polizei bieten kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:25

    POL-SU: Mit Handy aber ohne Führerschein am Steuer

    Siegburg (ots) - Am Dienstagnachmittag (03. Februar) bemerkten Beamte der Polizei in Siegburg gegen 14:50 Uhr einen Autofahrer, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Aufgrund dieser Ordnungswidrigkeit wurde der Mann angehalten und auf einem Parkplatz an der Straße "Zum hohen Ufer" kontrolliert. Der Aufforderung seinen Führerschein vorzuzeigen, kam der 40 Jahre alte Lohmarer nicht nach. Grund dafür: Er war ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:16

    POL-SU: Vorfahrt missachtet / Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

    Hennef (ots) - Da eine Frau am Dienstagnachmittag (03. Februar) in Hennef augenscheinlich die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtete, kam es zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15:10 Uhr war die 55 Jahre alte Henneferin mit ihrem Pkw auf der Landesstraße 333 von Hennef kommend in Richtung der Bundesautobahn 560 (BAB 560) unterwegs. Als die VW-Fahrerin nach ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 12:09

    POL-SU: Ladendieb vorläufig festgenommen

    Siegburg (ots) - In Siegburg wurde am Montag (02. Februar) ein Ladendieb vorläufig festgenommen. Gegen 13:40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eines Drogeriemarktes an der Holzgasse einen vermeintlichen Kunden, der zwei Parfümflacons in seiner Kleidung verschwinden ließ. Anschließend begab sich der Verdächtige in einen anderen Bereich des Geschäfts. Hier konnte er von den hinzugerufenen Polizisten angetroffen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren