Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Täter schlagen Terrassentür ein

Troisdorf (ots)

Im Troisdorfer Ortsteil Spich kam es zwischen Sonntag (01. Februar), 22:00 Uhr und Dienstag (03. Februar), 14:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Tatzeitraum war niemand zuhause. Der oder die Täter nutzten diese Gelegenheit, um die Terrassentür auf der Rückseite des freistehenden Einfamilienhauses an der Freiheitsstraße einzuschlagen und zudem aufzuhebeln. Dadurch gelangten sie in das Gebäudeinnere, wo jeder Raum einbruchstypisch durchsucht und durchwühlt wurde. Als die Bewohnerin bei ihrer Rückkehr den Einbruch entdeckte, verständigte sie umgehend die Polizei. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02241 541-3221 zu melden. Die Experten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention der Siegburger Polizei bieten kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell