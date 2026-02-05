PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Video-Beamer aus Hochschule entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

Zwischen Dienstag (03. Februar) und Mittwoch (04. Februar) ist es zu einem Einbruch in die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg an der Grantham-Allee in Sankt Augustin gekommen.

Nach Angaben des Melders hatte dieser das Gebäude am Dienstag gegen 16:30 Uhr verlassen. Als er am folgenden Morgen gegen 08:30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten im Erdgeschoss auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes zwei eingeschlagene Fensterscheiben fest. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die bislang unbekannten Täter einen Video-Beamer im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

Das könnte Sie auch interessieren