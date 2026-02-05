Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - Senior auf Marktplatz bestohlen

Hennef (ots)

Am Mittwoch (04. Februar) wurde ein 88 Jahre alter Mann aus Hennef Opfer eines Trickdiebstahls.

Zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr hielt sich der Geschädigte auf dem Marktplatz in Hennef auf. Zuvor war er bei seiner Hausbank gewesen, um Bargeld abzuholen. Plötzlich wurde der Senior von einem unbekannten Mann angesprochen. Er bat den Geschädigten um Wechselgeld. Als der Geschädigte seine Geldbörse öffnete und erklärte, das gewünschte Kleingeld nicht wechseln zu können, nutzte der Täter offenbar einen unbeobachteten Moment. Nachdem der Unbekannte den Ort verlassen hatte, stellte der 88-Jährige fest, dass ihm rund 300 Euro Bargeld aus dem Portemonnaie entwendet worden waren.

Der etwa 40 bis 45 Jahre alte und circa 170 cm bis 175 cm große Tatverdächtige mit einer kräftigen Statur und dunkelblonden Haaren war mit einem grauen Jackett bekleidet.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3521 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Seien Sie in vergleichbaren Situationen besonders aufmerksam. Lassen Sie sich nicht ablenken und behalten Sie Bargeld sowie Wertsachen jederzeit im Blick. Achten Sie darauf, dass Sie den direkten Sichtkontakt zu Ihren persönlichen Gegenständen nicht verlieren. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell