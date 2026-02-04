Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nach Kollision mit Zug tödlich verletzt

Mengen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Tödlich verletzt wurde ein 23-jähriger Pkw-Lenker am Dienstagabend bei einer Kollision mit einem Zug auf einem Bahnübergang bei Mengen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge überquerte der Autofahrer kurz nach 21.30 Uhr den beschrankten Bahnübergang in der Scheerer Straße in Mengen-Ennetach, als sich die Regionalbahn von Sigmaringen nach Ulm näherte und mit dem Fahrzeug kollidierte. Hierdurch wurde der 23-Jährige im Pkw getötet und der BMW völlig zerstört. Der Zug kam etwa 400 Meter nach dem Bahnübergang zum Stehen, die Zugführerin wurde ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die acht weiteren Zuginsassen blieben nach bisherigem Stand unverletzt. Zur Rettung und zur Betreuung der betroffenen Personen waren neben der örtlichen Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch Einsatzkräfte der Krisenintervention im Einsatz. Die Bundespolizei und der Notfallmanager der Bahn waren ebenfalls vor Ort. Die Zugstrecke Sigmaringen-Mengen musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der insgesamt an den Fahrzeugen und der Bahneinrichtung entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache, die von der Verkehrspolizei Sigmaringen geführt werden, dauern an.

