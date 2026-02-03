Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Weingarten

Verkehrskontrollen

In der Bahnhofstraße haben Beamte der Verkehrspolizei Ravensburg am Montagnachmittag Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei mehrere Verstöße geahndet. Acht Verkehrsteilnehmende hatten den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt, darunter ein nicht angeschnalltes Kind. Ein Autofahrer muss mit einem Bußgeld rechnen, da er am Steuer unerlaubt sein Mobiltelefon genutzt hat. Darüber hinaus kontrollierten die Beamten den Fahrer eines Sprinters, der entgegen der Vorgaben keine Aufzeichnungen über seine Lenk- und Ruhezeiten mitführte und seine Ladung nicht richtig gesichert hatte.

Ravensburg

An Bahnhof randaliert und Platzverweis missachtet

Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie eine Bußgeldanzeige wegen Missachtung eines polizeilichen Platzverweises kommen auf einen 38-Jährigen zu, der am Montagnachmittag am Bahnhof randaliert hat. Der deutlich alkoholisierte Mann warf in einem Kiosk Prospekte aus einem Verkaufsständer, schrie laut herum und soll schließlich in Richtung einer Mitarbeiterin gespuckt haben, als er auf sein Verhalten angesprochen wurde. Eine Polizeistreife traf den 38-Jährigen später an und erteilte ihm einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Zunächst kam der Alkoholisierte dem Platzverweis auch nach, bis er Zeugenangaben zufolge nur kurze Zeit später an den Busbahnhof zurückkehrte, dort die Glasscheibe eines Wartehäuschens eintrat und schließlich davonfuhr.

Ravensburg

Beim Abfahren Bushäuschen beschädigt

Sachschaden von mehreren tausend Euro sind am Montagvormittag an einer Bushaltestelle in der Charlottenstraße bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus entstanden. Beim Anfahren schlug der Fahrer des Busses offensichtlich zu früh ein und erfasste mit dem ausschwenkenden Heck das Bushäuschen. Dieses wurde dabei verschoben und mehrere Scheiben gingen zu Bruch. Verletzt wurde niemand, der Bus konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Ravensburg

Kiste mit Metallteilen und Hebewagen verloren - Unfall

Eine größere Kiste mit Metallteilen und unter anderem einem Hebewagen hat ein zunächst unbekannter Autofahrer am Montagmorgen auf der Schussentalbrücke (B 33) verloren und zwei Unfälle verursacht. Eine 57 Jahre alte Hyundai-Fahrerin meldete dem Polizeirevier Ravensburg die offensichtlich verlorene Kiste, nachdem sie diese noch rechtzeitig bemerkt hatte und ausweichen konnte. Ein 74-jähriger Citroen-Fahrer erkannte das Hindernis hingegen nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Wagen frontal über den Hebewagen. Hierbei wurde der Citroen erheblich beschädigt, unter anderem riss der Unterboden auf, wodurch Betriebsstoffe austraten. Der Unfallwagen, an dem sich der Sachschaden auf rund 7.000 Euro belaufen dürfte, musste in der Folge abgeschleppt werden. Noch während der Unfallaufnahme kehrte der zunächst unbekannte Autofahrer, ein 38-jähriger VW-Fahrer, an die Unfallstelle zurück, nachdem er das Fehlen seiner Ladung auf seinem Anhänger bemerkt hatte. Offensichtlich war ein Bolzen der Lade-Türe gebrochen. Verletzt wurde infolge der verlorenen Ladung zum Glück niemand.

Wangen im Allgäu / Niederwangen

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Verletzte sowie hoher Sachschaden von schätzungsweise insgesamt rund 35.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der L 320 bei Niederwangen. Eine 31 Jahre alte Peugeot-Fahrerin wollte an der Kreuzung Unteres Feld die Landesstraße in Richtung Niederwangen überqueren und übersah dabei den 19-Jahre alten VW-Fahrer, der auf der L 320 in Richtung Wangen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich prallten beide Pkw zusammen, die 31-Jährige zog sich nach bisherigen Erkenntnissen schwerere Verletzungen zu, der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Unfallbeteiligten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Um die erheblich beschädigten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst.

